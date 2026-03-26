Чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання
Під час спецоперації загинув 45-річний чоловік, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі
Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.
Як відомо, зловмисник перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час перевірки документів він почав стріляти з автомата по поліцейських і намагався втекти на авто.
Для його затримання в області було введено спеціальну поліцейську операцію.
Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта — він переховувався у недобудові. Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по правоохоронцях, у відповідь бійці КОРД відкрили вогонь. Чоловік загинув.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Про інцидент повідомлено ДБР та прокуратуру.
Нагадаємо, ввечері 25 березня в соцмережах місцеві жителі повідомляли про стрілянину в Одесі. Пізніше поліція надала офіційне пояснення. Як повідомили правоохоронці, інцидент стався під час перевірки документів у водія. Неочікувано чоловік почав стріляти, в результаті чого двоє патрульних отримали поранення.