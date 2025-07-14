На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох місцевих жителів, які збиралися перепливати Тису
Четверо чоловіків хотіли переплисти Тису, щоб потрапити в Угорщину. Порушників затримали за 30 метрів до кордону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
За словами чоловіків, їхніми діями керувала невідома особа, з якою вони спілкувалися лише телефоном.
Стосовно затриманих склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Чоловікам загрожує штраф.
Нагадаємо, на Закарпатті наприкінці червня прикордонники в горах зі стрільбою зупиняли перевізника із порушниками.
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