На Закарпатье задержан злоумышленник, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу
Правоохранители прекратили деятельность еще одного канала незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Правоохранители установили, что схему организовал 40-летний житель города Чоп. Мужчина находил потенциальных "клиентов" с помощью соцсетей и предлагал помощь в незаконном пересечении границы. Стоимость такой услуги составила 12000 долларов США.
По месту жительства фигуранта дела провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли наличные деньги, надувную лодку, мобильный телефон и легковой автомобиль.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит немалый срок лишения свободы.
Напомним, на днях в Закарпатье пограничники задержали четырех местных жителей, которые собирались переплывать Тису.