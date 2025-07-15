На Закарпатье задержан злоумышленник, который за 12 000 долларов переправлял мужчин за границу

фото: ГПСУ

Правоохранители прекратили деятельность еще одного канала незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что схему организовал 40-летний житель города Чоп. Мужчина находил потенциальных "клиентов" с помощью соцсетей и предлагал помощь в незаконном пересечении границы. Стоимость такой услуги составила 12000 долларов США.

По месту жительства фигуранта дела провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли наличные деньги, надувную лодку, мобильный телефон и легковой автомобиль.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит немалый срок лишения свободы.

Напомним, на днях в Закарпатье пограничники задержали четырех местных жителей, которые собирались переплывать Тису.