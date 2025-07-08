На Закарпатті відновив роботу пункту пропуску з ЄС

фото: ДПСУ

Роботу пункту пропуску «Дзвінкове» на кордоні з Угорщиною відновлено

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, через негоду 8 липня 2025 року тимчасово призупинялося здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонья" на українсько-угорському кордоні.

Станом на 16.00 пропускні операції проводяться в звичному режимі.

Нагадаємо, Дзвінкове — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Угорщиною. Розташований у Закарпатській області, Берегівський район, поблизу села Горонглаб на автошляху Т0714.

Раніше прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску в Закарпатській області.