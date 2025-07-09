фото: ДПСУ

Ужгородський міськрайонний суд обрав найсуворіший запобіжний захід для жінки, яка у стані алкогольного сп’яніння скоїла смертельну ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, аварія сталася на контрольному посту, де військовослужбовець ніс службу у складі наряду від прикордонного підрозділу "Новоселиця".

"Суд ухвалив рішення про тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті під час виконання службових обов’язків загинув прикордонник Чопського загону майстер-сержант Володимир Скловський.