На Закарпатті суд обрав запобіжний захід водійці, яка збила на смерть прикордонника
Ужгородський міськрайонний суд обрав найсуворіший запобіжний захід для жінки, яка у стані алкогольного сп’яніння скоїла смертельну ДТП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
За даними слідства, аварія сталася на контрольному посту, де військовослужбовець ніс службу у складі наряду від прикордонного підрозділу "Новоселиця".
"Суд ухвалив рішення про тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті під час виконання службових обов’язків загинув прикордонник Чопського загону майстер-сержант Володимир Скловський.
На Закарпатті відновив роботу пункту пропуску з ЄСВсі новини »
08 липня 2025, 16:40На Закарпатті мотоцикліст на швидкості влетів у магазин: байкер помер
08 липня 2025, 01:35
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
На Волині чоловік приревнував жінку та забив її до смерті
09 липня 2025, 19:35На Дніпропетровщині чоловік до смерті побив знайомого - 56-річний чоловік помер у лікарні
09 липня 2025, 19:25У Кам’янці-Подільському судитимуть подружжя - везли наркотики зі столиці на 7,5 млн грн
09 липня 2025, 19:20Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини: поранено людину, зруйновано будинки
09 липня 2025, 19:02У Києві водій вкусив патрульного за палець - в поліції пояснили, що сталося
09 липня 2025, 18:35Вірить в Бога і не хоче воювати: на Прикарпатті судили військового, який відмовився виконувати наказ командира
09 липня 2025, 18:05У Рівному 24-річний водій BMW збив мотоцикліста - хлопець загинув через 11 днів
09 липня 2025, 18:05На Херсонщині росіяни вбили однорічного хлопчика
09 липня 2025, 17:55Вийшов трейлер другого сезону "Венсдей": коли чекати нові серії
09 липня 2025, 17:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці