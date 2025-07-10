На Закарпатті судитимуть підприємця, який не сплатив майже 4 млн грн податків
Фігурант ухилився від сплати 3,7 млн грн податків на ремонтних роботах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо засновника одного з товариств, який умисно ухилився від сплати податків у значних розмірах. Компанія спеціалізується на будівництві багатоквартирних будинків та виконанні ремонтних робіт.
Слідством встановлено, що обвинувачений надавав власникам квартир послуги по чистових ремонтах. Однак кошти, отримані за послуги, не зазначав у декларації про доходи. Це призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в розмірі близько 3,7 млн грн.
"Співробітники Бюро повідомили засновнику підприємства про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті забудовника змусили відшкодувати понад 4 млн грн податків.