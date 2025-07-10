На Закарпатті судитимуть підприємця, який не сплатив майже 4 млн грн податків

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо засновника одного з товариств, який умисно ухилився від сплати податків у значних розмірах. Компанія спеціалізується на будівництві багатоквартирних будинків та виконанні ремонтних робіт.

Слідством встановлено, що обвинувачений надавав власникам квартир послуги по чистових ремонтах. Однак кошти, отримані за послуги, не зазначав у декларації про доходи. Це призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в розмірі близько 3,7 млн грн.

"Співробітники Бюро повідомили засновнику підприємства про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті забудовника змусили відшкодувати понад 4 млн грн податків.