На Закарпатье пограничники задержали четырех местных жителей, которые собирались переплывать Тису

фото: ГПСУ

Четверо мужчин хотели переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Нарушителей задержали за 30 метров до границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По словам мужчин, их действиями руководил неизвестный, с которым они общались только по телефону.

В отношении задержанных составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Мужчинам грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье в конце июня пограничники в горах со стрельбой останавливали перевозчика с нарушителями.