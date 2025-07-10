На Закарпатті затримали зловмисників, які за 8000 доларів мали переправити за кордон військовозобов’язаного чоловіка
Прикордонники викрили жителів Закарпаття, які планували переправити через кордон військовозобов’язаного чоловіка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Закарпатці організували незаконну оборудку, за результатами якої розраховували отримати 8000 доларів США.
Правоохоронці задокументували одержання цих коштів від особи, яка планувала незаконно покинути територію України.
За скоєне зловмисникам загрожує чималий термін позбавлення волі.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники в горах зі стрільбою зупиняли перевізника із порушниками.
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