На Закарпатье задержаны злоумышленники, которые за 8000 долларов должны были переправить за границу военнообязанного мужчину
Пограничники разоблачили жителей Закарпатья, которые планировали переправить через границу военнообязанного мужчину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Закарпатцы организовали незаконную сделку, по результатам которой рассчитывали получить 8000 долларов США.
Правоохранители задокументировали получение этих средств от лица, планировавшего незаконно покинуть территорию Украины.
За совершенное злоумышленникам грозит немалый срок лишения свободы.
Напомним, в Закарпатье пограничники в горах со стрельбой останавливали перевозчика с нарушителями.
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