На Закарпатье мотоциклист на скорости влетел в магазин: байкер скончался
Смертельная авария произошла в субботу, 5 июля, в селе Большие Лучки Мукачевского района. Мотоциклист скончался на месте ДТП
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.
По данным следствия, на улице Вишневой мотоцикл KAMAX при повороте съехал с дороги и столкнулся с пристройкой магазина. За рулем находился 37-летний местный житель.
"В результате - мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, на днях в Киеве мотоциклист на большой скорости влетел в автомобиль BMW. 21-летний водитель байка погиб.
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