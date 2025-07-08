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08 июля 2025, 01:35

На Закарпатье мотоциклист на скорости влетел в магазин: байкер скончался

08 июля 2025, 01:35
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла в субботу, 5 июля, в селе Большие Лучки Мукачевского района. Мотоциклист скончался на месте ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным следствия, на улице Вишневой мотоцикл KAMAX при повороте съехал с дороги и столкнулся с пристройкой магазина. За рулем находился 37-летний местный житель.

"В результате - мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, на днях в Киеве мотоциклист на большой скорости влетел в автомобиль BMW. 21-летний водитель байка погиб.

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