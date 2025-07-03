Пограничники предупредили об ограничении движения в одном из пунктов пропуска в Закарпатской области
Изменился порядок пропуска транспортных средств через пункт пропуска для автомобильного сообщения между Украиной и Румынией «Солотвино – Сигету-Мармацией»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"С 07 июля 2025 будет установлена периодическая приостановка оформления транспортных средств в будние дни с 9.00 до 15.00 (с понедельника по пятницу)", - говорится в сообщении.
Пешеходное сообщение останавливаться не будет.
Указанные мероприятия проводятся в связи с реконструкцией моста через реку Тиса. Ожидается, что ремонтные работы продлятся в течение 62 суток (до 3 сентября 2025).
Напомним, на Закарпатье пограничник во время службы скрылся за границу и попросил убежища.
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