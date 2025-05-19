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19 травня 2025, 17:50

На Сумщині медсестра за 90 000 грн допомагала чоловікам ухилятися від мобілізації

19 травня 2025, 17:50
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фото: ДПСУ
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У Сумській області правоохоронці викрили медсестру одного з медичних закладів у місті Конотоп, яка сприяла укладенню шлюбів між військовозобов’язаними чоловіками та жінками з інвалідністю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, підозрювана працює медичною сестрою в одній із конотопських лікарень і має доступ до відомостей про осіб з інвалідністю. Володіючи такою інформацією вона організувала схему ухилення від мобілізації.

Зловмисниця, за посередництва своєї знайомої, підшукували чоловіків призовного віку, які були готові укласти шлюб із жінкою з інвалідністю та отримали б законні підстави для уникнення мобілізації та виїзду за кордон.

Послуги з організації такого шлюбу коштували військовозобов’язаному в середньому 90 тис. грн.

Жінку було затримано під час чергової спроби укладення фіктивного шлюбу. Їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 15 років тюрми отримав зрадник із Сумщини, який воював на боці росіян.

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