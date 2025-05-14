На Закарпатті прикордонники затримали мікроавтобус "начинений" феєрверками

фото: ДПСУ

139 одиниць піротехнічних виробів виявили українські прикордонники під час огляду мікроавтобуса «Mercedes Benz» на українсько-румунському кордоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Мікроавтобусом керував 33-річний житель Закарпаття. Чоловік заїхав смугою руху "зелений коридор" та повідомив, що перевозить посилки для осіб, які перебувають за кордоном.

У одному із пакунків, що знаходились у вантажному відділенні транспортного засобу, прикордонники виявили піротехнічні вироби з вмістом суміші пороху. Походження цих виробів водій пояснити не зміг.

"Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" прикордонники повідомили співробітників поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався потрапити до Словаччини із підробленими.