Фото: Нацполиция

В Закарпатье задержали мужчин, которые гуляли по поселку в советской форме. Один из них оказался представителем УПЦ МП

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

9 мая полиции сообщили о мужчинах в поселке Межгорье, которые ходили по улицам в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами. Правоохранители задержали их и доставили в полицейский участок.

Задержанными оказались 58-летний священнослужитель УПЦ (МП) из Межгорья и 46-летний житель Терново Тячевского района. Они демонстративно надели советскую форму и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим.

"По данному факту следователи Отделения полиции №2 Хустского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, то есть Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов", - сообщили полиции.

Напомним, ранее житель Львовской области пытался ввезти в Украину русские книги. Это были 34 книги, опубликованные в РФ и запрещенные для ввоза в Украину.