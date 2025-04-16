фото: Львівська митниця

На кордоні з Польщею на Львівщині виявили заборонені російські книги та марки

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У пункті пропуску "Шегині – Медика" 14 квітня митники виявили у 42-річного жителя Львівщини 34 книги, надруковані в РФ. Ввезення такої продукції заборонено законом.

А в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" в авто BMW, яким керувала 42-річна жителька Хмельниччини, митники знайшли 116 поштових марок СРСР і Чехословаччини (1886-1980 рр.). Дозвільних документів на марки жінка не надала. За законом, дозвіл не потрібен лише на марки, випущені після 1991 року.

За обома фактами складені адмінпротоколи за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Санкція передбачає штраф і можливу конфіскацію товару.

Нагадаємо, раніше у Київській області заарештували незаконно ввезений раритетний автомобіль. Йдеться про Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску.