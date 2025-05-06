З початку введення воєнного стану прикордонників намагались підкупити 1493 рази на суму майже 18 млн грн
Прикордонники припинили майже 1,5 тис. спроб підкупу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Зазначається, що 52 спроби надання неправомірної вигоди на суму понад 350 тис. гривень припинили прикордонники у квітні 2025 року.
"Протягом минулого місяця було виявлено 4 випадки можливого порушення особовим складом відомства норм антикорупційного законодавства, відповідальність за які передбачена статтями 368 та 369-2 Кримінального кодексу України та 2 статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Загалом з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану прикордонники припинили 1493 спроби підкупу на загальну суму в еквіваленті до національної валюти понад 17,6 мільйонів гривень.
Нагадаємо, у Львові відкрили Алею пам’яті Героїв-прикордонників.