З початку введення воєнного стану прикордонників намагались підкупити 1493 рази на суму майже 18 млн грн

фото: ілюстративне

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що 52 спроби надання неправомірної вигоди на суму понад 350 тис. гривень припинили прикордонники у квітні 2025 року.

"Протягом минулого місяця було виявлено 4 випадки можливого порушення особовим складом відомства норм антикорупційного законодавства, відповідальність за які передбачена статтями 368 та 369-2 Кримінального кодексу України та 2 статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану прикордонники припинили 1493 спроби підкупу на загальну суму в еквіваленті до національної валюти понад 17,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у Львові відкрили Алею пам’яті Героїв-прикордонників.