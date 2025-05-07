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07 мая 2025, 17:59

В Закарпатье пограничники задержали гражданина Армении, который за 13 000 долларов пытался переправить в Венгрию харьковчанина

07 мая 2025, 17:59
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фото: ГПСУ
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Пограничники разоблачили гражданина Армении, попытавшегося Тисой переправить в Венгрию жителя Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организовал незаконную сделку 40-летний гражданин Армении. Иностранец пообещал переправить харьковчанина через границу за 13 000 долларов США. По указанию переправщика мужчина должен был переплывать Тису, но обоих задержали пограничники.

В настоящее время иностранец уже объявлен о подозрении по ч.3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ. В случае доказывания вины подозреваемого в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет.

Жителю Харькова грозит штраф.

Как сообщалось, в Закарпатской области пограничники задержали злоумышленника, за 11 000 долларов пытавшегося переправить в Венгрию двух мужчин.

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