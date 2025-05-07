В Закарпатье пограничники задержали гражданина Армении, который за 13 000 долларов пытался переправить в Венгрию харьковчанина

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организовал незаконную сделку 40-летний гражданин Армении. Иностранец пообещал переправить харьковчанина через границу за 13 000 долларов США. По указанию переправщика мужчина должен был переплывать Тису, но обоих задержали пограничники.

В настоящее время иностранец уже объявлен о подозрении по ч.3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ. В случае доказывания вины подозреваемого в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет.

Жителю Харькова грозит штраф.

Как сообщалось, в Закарпатской области пограничники задержали злоумышленника, за 11 000 долларов пытавшегося переправить в Венгрию двух мужчин.