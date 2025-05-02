фото: ДСНС

Пожежа виникла 30 квітня близько 16:40 у місті Хуст на Закарпатті

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Горіло закинуте складське приміщення на вулиці Міській. Про загоряння рятувальникам повідомили місцеві мешканці. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору.

Рятувальники за годину ліквідували пожежу. Вогонь охопив площу 150 кв.метрів та завдав шкоди, були пошкоджені стіни, перегородки, речі й майно, що було всередині приміщення.

Причина та обставини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 28 квітня на Київщині кілька годин гасили пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі.