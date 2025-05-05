На Закарпатье мужчине грозит 8 лет за жестокое убийство собаки

фото: скриншот с видео

На Закарпатье, в селе Березово Хустского района, 43-летнему местному жителю сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина металлическим колом смертельно травмировал соседскую собаку, которая попала в ловушку и не могла выбраться.

Шокирующее видео инцидента появилось в соцсетях 30 апреля. В ходе расследования выяснилось, что нападение произошло в присутствии двух несовершеннолетних племянников злоумышленника.

Следователи, совместно с окружной прокуратурой, сообщили мужчине о подозрении – жестоком обращении с животным, совершенном с особой жестокостью и в присутствии малолетних.

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, этот инцидент на прошлой неделе получил широкую огласку. На записи слышно, как подростки смеются и обсуждают, когда и как избивать животное. Журналистка Марина Алдон обратилась к стражам порядка.

Ранее сообщалось, что полиция в столице расследует жестокое обращение с животным. Киевлянин показывал в Telegram, как он пытает котенка.