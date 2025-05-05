На Закарпатье мужчине грозит 8 лет за жестокое убийство собаки
На Закарпатье, в селе Березово Хустского района, 43-летнему местному жителю сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
По данным следствия, мужчина металлическим колом смертельно травмировал соседскую собаку, которая попала в ловушку и не могла выбраться.
Шокирующее видео инцидента появилось в соцсетях 30 апреля. В ходе расследования выяснилось, что нападение произошло в присутствии двух несовершеннолетних племянников злоумышленника.
Следователи, совместно с окружной прокуратурой, сообщили мужчине о подозрении – жестоком обращении с животным, совершенном с особой жестокостью и в присутствии малолетних.
За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, этот инцидент на прошлой неделе получил широкую огласку. На записи слышно, как подростки смеются и обсуждают, когда и как избивать животное. Журналистка Марина Алдон обратилась к стражам порядка.
Ранее сообщалось, что полиция в столице расследует жестокое обращение с животным. Киевлянин показывал в Telegram, как он пытает котенка.