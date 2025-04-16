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16 квітня 2025, 00:04

Chanel та Hermes із "Мерседес": на Львівщині виявили контрабанду брендового одягу та прикрас

16 квітня 2025, 00:04
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фото: Львівська митниця
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У понеділок, 14 квітня, в пункт пропуску "Шегині – Медика" митники виявили незадекларовані товари відомих брендів на 1,2 мільйона гривень

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

До пункту пропуску прибув Mercedes-Benz під керуванням 35-річного жителя Івано-Франківщини. Водій рухався "зеленим коридором", призначеним для товарів без обов’язкового декларування й мит. Однак під час огляду авто митники виявили кольє Chanel, рюкзак Louis Vuitton, кольє Gucci, кросівки New Balance та сумку Dior. Орієнтовна вартість товарів – 550 тисяч гривень.

Того ж дня у "Шегинях" під час перевірки Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 26-річного жителя Прикарпаття митники виявили незадекларовані брендові речі, аксесуари та медичні вироби. Зокрема, 152 сенсори для вимірювання рівня глюкози Free Style Libre, сумку Louis Vuitton, сорочку Purple Brand, ремінь Hermes, сумку Goyard, взуття Christian Louboutin та сережки Chanel. За попередніми даними, вартість товарів становить 700 тисяч гривень.

За обома фактами складені адмінпротоколи. Порушника загрожує штраф в розмірі 30% вартості товарів.

Нагадаємо, на Волині прикордонники викрили партію контрабанди електронних сигарет та рідин вартістю майже 2 млн грн.

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митниця кордон контрабанда Львівська область прикраси одяг
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