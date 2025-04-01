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01 квітня 2025, 18:10

Ексначальник Рівненського ТЦК, який цілувався в кабінеті з колегами, працює в ТЦК на Закарпатті

01 квітня 2025, 18:10
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скріншот із відео
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Ексначальник Рівненського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич, який цілувався в кабінеті з колегами, вказав у декларації, що наразі працює у Закарпатському обласному ТЦК та СП. Там він вже заробив понад 225 тисяч гривень

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

"Згідно з документом, у 2023 році Ярмошевич заробив у цьому підрозділі 226 292 грн. Попри гучну історію та критику в соцмережах, посадовець продовжує працювати в системі ТЦК — тепер на Закарпатті", — заявив журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича нібито відправили на фронт, і він отримав нову посаду в Ужгороді.

Як відомо, Ярмошевич опинився у центрі скандалу після публікації у мережі відео, як він на робочому місці цілується з різними жінками-колегами. Кадри отримали за допомогою таємного відеоспостереження.

Згодом посадовець написав рапорт на звільнення та "почав служити в одній з бойових частин на фронті".

Згідно з відкритою інформацією, Олександр Ярмошевич одружений і має дитину.

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