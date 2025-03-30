Трагедия на границе: в Тисе обнаружили тело утопленника
Сегодня, 30 марта, во время патрулирования украино-румынской границы пограничники заметили в реке Тиса тело человека. Личность погибшего устанавливают правоохранители
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Погибший мужчина находился в воде, в 30 метрах от украинского берега. Тело утопленника обнаружили военнослужащие отделения "Солотвино" Мукачевского отряда. Пограничники вызвали на место трагедии сотрудников ГСЧС и Нацполиции.
"Личность утопленника будет установлена вскоре", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Закарпатье пограничники спасли львовянина, который едва не утонул в Тисе во время попытки незаконно пересечь границу.
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