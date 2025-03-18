На Закарпатье будут судить лесников, незаконно срубивших деревьев более чем на 12 млн гривен

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Национальной полиции сообщили о подозрении четырем участникам организованной группы, незаконно срубившей лес на территории Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Организовал сделку руководитель Брустурянского лесхоза. Он привлек к незаконной деятельности трех подчиненных – двух мастеров леса и ведущего инженера лесхоза.

Ведущий инженер, в нарушение требований, выписал лесорубный билет, который в дальнейшем выдал для проведения рубок.

За год было незаконно срублено 1369 деревьев породы ель и бук. По результатам проведенных экспертиз сумма нанесенного ущерба окружающей среде, вызванная незаконной рубкой, составляет более 12 млн грн.

Всем участникам сделки сообщено о подозрении в незаконной рубке леса путем превышения служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье задержали мужчину, который пытался выехать за границу по поддельным документам.