На Закарпатті судитимуть організатора незаконного переправлення осіб через кордон

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Затриманий у Закарпатській області 29-річний організатор незаконного переправлення осіб через кордон постане перед судом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники разом з поліцейськими та співробітниками УСР припинили спробу незаконного переправлення через українсько-угорський кордон жителя Донеччини. Помічник переправника доставив "клієнта" у район Села Горбок Берегівського району, звідки той мав далі йти пішки. Така послуга вартувала клієнту 6600 євро.

Самого організатора схеми затримали невдовзі на околиці села Барвінок Ужгородського району.

Фігурантові справи вручено обвинувальний акт за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили схему ввезення одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги з ЄС.