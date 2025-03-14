12:56  14 марта
Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина
11:50  14 марта
В Харькове люди в военной форме устроили на улице стрельбу и били мужчину ногами, – СМИ
13:42  14 марта
В КМИС рассказали, готовы ли украинцы поступиться некоторыми территориями
UA | RU
UA | RU
14 марта 2025, 16:20

В Закарпатье будут судить организатора незаконной переправки лиц через границу

14 марта 2025, 16:20
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

Задержанный в Закарпатской области 29-летний организатор незаконной переправки лиц через границу предстанет перед судом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западную границу.

Пограничники вместе с полицейскими и сотрудниками УСС пресекли попытку незаконной переправки через украинско-венгерскую границу жителя Донбасса. Помощник переправщика доставил "клиента" в район Села Горбок Береговского района, откуда должен был идти пешком. Такая услуга стоила клиенту 6600 евро.

Сам организатор схемы задержали вскоре на окраине села Барвинок Ужгородского района.

Фигуранту дела вручен обвинительный акт по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье пограничники разоблачили схему ввоза одежды и обуви под видом гуманитарной помощи из ЕС.

граница побег за границу Закарпатье Схемы
На Закарпатье таможенники за 8000 долларов планировали переправить мужчину в Венгрию
12 марта 2025, 18:42
На Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая специализировалась на переправке через границу мужчин призывного возраста
12 марта 2025, 14:04
На Закарпатье двое мужчин планировали переправить 24-летнего парня через Тису
10 марта 2025, 02:05
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Оккупанты ударили авиабомбой по центру Херсона: фото и видео последствий
14 марта 2025, 16:23
Убийцу активиста Ганула в Одессе задержали
14 марта 2025, 16:19
В Винницкой области вынесли приговор мужу за насилие в отношении его жены: как наказали
14 марта 2025, 16:12
В Киеве будут судить мужчину, который пригласил домой двух несовершеннолетних парней и изнасиловал
14 марта 2025, 15:55
Разминирование Харьковщины: В ГСЧС показали, как работает японская техника
14 марта 2025, 15:52
В этом году уже 5 тыс. семей ВПЛ получили от государства компенсацию на покупку нового жилья – нардеп Елена Шуляк
14 марта 2025, 15:43
В Винницкой области ГБР сообщило о подозрении организаторам схемы по вывозу за границу военных, ушедших в СОЧ
14 марта 2025, 15:35
30-дневное перемирие в Украине: в МИД рассказали подробности
14 марта 2025, 15:33
Эксдепутат Ирина Кормышкина признала вину в незаконном обогащении: как ее накажут
14 марта 2025, 15:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Андрей Длигач
Татьяна Николаенко
Все блоги »