В Закарпатье будут судить организатора незаконной переправки лиц через границу

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Задержанный в Закарпатской области 29-летний организатор незаконной переправки лиц через границу предстанет перед судом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западную границу.

Пограничники вместе с полицейскими и сотрудниками УСС пресекли попытку незаконной переправки через украинско-венгерскую границу жителя Донбасса. Помощник переправщика доставил "клиента" в район Села Горбок Береговского района, откуда должен был идти пешком. Такая услуга стоила клиенту 6600 евро.

Сам организатор схемы задержали вскоре на окраине села Барвинок Ужгородского района.

Фигуранту дела вручен обвинительный акт по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье пограничники разоблачили схему ввоза одежды и обуви под видом гуманитарной помощи из ЕС.