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12 березня 2025, 23:55

Планував диверсії у Львові: на Закарпатті засудили російського шпигуна

12 березня 2025, 23:55
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На Закарпатті винесли вирок російському шпигуну. Він ще з 2014 року співпрацював з російською розвідкою

Про це повідомляє Кореспондент, передає RegioNews.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області засудив до 13 років ув’язнення спецагента російського ГРУ Леоніда Літікова. Відомо, що він шпигував та планував у Львові диверсії. За даними слідства, чоловік народився в Україні, проте з 16 років проживав в РФ, а згодом - вів там бізнес. У 2014 році він почав співпрацювати з російською розвідкою.

Він легалізувався в Україні як підприємець. Відомо, що Літков збирав дані про стратегічні об'єкти на Закарпатті та у Львові. Зокрема, він фотографував критичну інфраструктуру, залізничні вузли, електропідстанції та військові об'єкти, передаючи знімки російським спецслужбам через матір.

На суді він свою провину не визнав. Російський шпіон заявив, що нібито фотографував історичні пам'ятки. Проте слідство підтвердило його причетність до російської розвідки та планування диверсій.

Нагадаємо, що раніше в Харкові судили росіянина, який шпигував за ЗСУ. Зазначалось, що він був завербований російською розвідкою. Зокрема, він налагодив контакт з особою, яка, на його думку, мала доступ до держтаємниці, щоб зібрати таємні відомості. Шпигуна засудили до 10 років ув'язнення.

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