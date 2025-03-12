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12 марта 2025, 23:55

Планировал диверсии во Львове: в Закарпатье осудили российского шпиона

12 марта 2025, 23:55
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Иллюстративное фото
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В Закарпатье вынесли приговор российскому шпиону. Он еще с 2014 года сотрудничал с российской разведкой

Об этом сообщает Корреспондент, передает RegioNews.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области приговорил к 13 годам заключения спецагента российского ГРУ Леонида Литикова. Известно, что он шпионил и планировал во Львове диверсию. По данным следствия, мужчина родился в Украине, однако с 16 лет проживал в РФ, а впоследствии – вел там бизнес. В 2014 году он начал сотрудничать с российской разведкой.

Он легализовался в Украине как предприниматель. Известно, что Литков собирал данные о стратегических объектах в Закарпатье и во Львове. В частности он фотографировал критическую инфраструктуру, железнодорожные узлы, электроподстанции и военные объекты, передавая снимки российским спецслужбам через мать.

На суде он свою вину не признал. Российский шпион заявил, что якобы фотографировал исторические памятники. Однако следствие подтвердило его причастность к российской разведке и планированию диверсий.

Напомним, что ранее в Харькове судили россиянина, который шпионил за ВСУ. Отмечалось, что он был завербован русской разведкой. В частности, он наладил контакт с лицом, которое, по его мнению, имело доступ к гостайне, чтобы собрать тайные сведения. Шпион был приговорен к 10 годам заключения.

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