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У громадському транспорті військовому на Закарпатті відмовили в пільговому проїзді. Хоча законодавство передбачає пільгу для захисників

Про це розповів представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков, передає RegioNews.

На Закарпатті українському військовому, який після поранення лікується в Рахові, відмовили в придбанні пільгового квитка. У результаті захисник був вимушений ночувати прямо на автостанції в Ужгороді. Він чекав автобус, в якому він зможе скористатися пільговим проїздом.

За словами Андрія Крючкова, за його даними, на маршруті Ужгород – Чернівці (Липкани) перевізник ФОП Малофєєв систематично відмовляє ветеранам у пільговому перевезенні. Відмови аргументують тим, що нібито цей маршрут міжнародний. Хоча насправді кінцева станція - в Чернівцях, а за кордон цей рейс поїздок не здійснює.

Ця ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена на Закарпатті. Відомо, що вже було розпочато провадження в поліції та скеровано повідомлення до Державної служби України з безпеки на транспорті.

"Закликаємо всіх перевізників дотримуватися закону, а громадян – повідомляти про порушення у відповідні органи та до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - зазначив омбудсмен.

Слід зазначити, що учасники бойових дій в Україні, згідно законодавству, мають право, на низку пільг. Зокрема, це знижки на медичні та комунальні послуги, проїзд у громадському транспорті, податки та соціальна допомога.