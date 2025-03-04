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04 марта 2025, 15:30

В Закарпатье военном не продали льготный билет: он ночевал на улице

04 марта 2025, 15:30
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Фото: АрміяInform
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В общественном военном транспорте на Закарпатье отказали в льготном проезде. Хотя законодательство предусматривает льготу для защитников

Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков, передает RegioNews.

В Закарпатье украинскому военному, который после ранения лечится в Рахове, отказали в приобретении льготного билета. В результате защитник был вынужден ночевать прямо на автостанции в Ужгороде. Он ждал автобус, в котором он сможет воспользоваться льготным проездом.

По словам Андрея Крючкова, по его данным, на маршруте Ужгород – Черновцы (Липканы) перевозчик ФЛП Малофеев систематически отказывает ветеранам в льготной перевозке. Отказы аргументируют тем, что якобы этот международный маршрут. Хотя на самом деле конечная станция – в Черновцах, а за границу этот рейс поездок не совершает.

Эта ситуация находится на личном контроле представителя омбудсмена в Закарпатье. Известно, что уже начато производство в полиции и направлено сообщение в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

"Призываем всех перевозчиков соблюдать закон, а граждан – сообщать о нарушениях в соответствующие органы и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека", - отметил омбудсмен.

Следует отметить, что участники боевых действий в Украине, согласно законодательству, имеют право на ряд льгот. В частности это скидки на медицинские и коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, налоги и социальная помощь.

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