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27 лютого 2025, 12:47

3000-4000 доларів за втечу: на Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон

27 лютого 2025, 12:47
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фото: ДПСУ
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У Закарпатській області правоохоронці спільно із прикордонниками ліквідували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники організували схему переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. За 3000-4000 доларів США "клієнтів" вносили до системи "Шлях" і планували переправити до Словаччини.

Щоб убезпечити "клієнтів" від відмови у пропуску, організатор схеми, 40-річний житель Ужгорода, намагався підкупити прикордонника. Він запропонував військовослужбовцю неправомірну вигоду у розмірі 7000 доларів США за сприяння в незаконному переправленні військовозобов’язаних чоловіків через пункт пропуску "Ужгород".

Організатора затримали у місті Ужгород під час спроби підкупу прикордонника. Згодом у пункті пропуску "Ужгород" оперативники зупинили мікроавтобус, в якому перебував один із "клієнтів", який брав участь у схемі.

Триває слідство.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть правоохоронця за переправлення чоловіків за кордон.

Схеми кордон Закарпаття Словаччина Шлях втеча за кордон ДПСУ
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