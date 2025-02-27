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27 февраля 2025, 12:47

3000-4000 долларов за побег: в Закарпатье ликвидировали канал незаконной переправки лиц за границу

27 февраля 2025, 12:47
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фото: ГПСУ
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В Закарпатской области правоохранители совместно с пограничниками ликвидировали канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники организовали схему переправки за границу военнообязанных мужчин. За 3000-4000 долларов США клиентов вносили в систему Путь и планировали переправить в Словакию.

Чтобы обезопасить клиентов от отказа в пропуске, организатор схемы, 40-летний житель Ужгорода, пытался подкупить пограничника. Он предложил военнослужащему неправомерную выгоду в размере 7000 долларов США при содействии в незаконной переправке военнообязанных мужчин через пункт пропуска "Ужгород".

Организатор был задержан в городе Ужгород при попытке подкупа пограничника. Впоследствии в пункте пропуска "Ужгород" оперативники остановили микроавтобус, в котором находился один из участвовавших в схеме "клиентов".

Продолжается следствие.

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранителя за переправку мужчин за границу.

Схемы граница Закарпатье Словакия Шлях побег за границу ГПСУ
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