фото: ДПСУ

Прикордонники затримали за 100 метрів від держрубежу чоловіка, який намагався у незаконно пробратися до Угорщини

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік прямував до кордону околицею Чопа, коли його зупинили прикордонники. Затриманий виявився місцевим жителем, який займався нелегальним переправленням людей через кордон. Раніше його вже неодноразово затримували за спроби незаконно перетнути кордон та переправлення військовозобов'язаних. Коли справа дійшла до суду, він злякався терміну і вирішив втекти за кордон.

При затриманні чоловік намагався втекти, але його зупинили за допомогою собаки і доставили до прикордонного підрозділу.

На фігуранта склали адмінпротокол. Вирішується питання про зміну йому запобіжного заходу з домашнього арешту на утримання під вартою.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть ділків, які намагалися переправити через кордон одразу 100 чоловіків.