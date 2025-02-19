$7 тисяч за перетин кордону: на Рівненщині викрито чергову схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС

фото: ДПСУ

У Рівненській області викрито ділків, які організували канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Оперативними працівниками відділу внутрішньої та власної безпеки по 9 прикордонному загону Держприкордонслужби України викрито групу зловмисників, які намагались організували переправлення осіб призовного віку через кордон.

Як з’ясувалось, що організатори обіцяли чоловікам безперешкодне перетинання кордону поза пунктами пропуску. Для цього зловмисники розробили маршрут руху та перед відправленням "клієнтів" у нелегальну подорож інструктували про особливості переміщення та порядок незаконного перетинання державного кордону. Свої послуги зловмисники оцінили у 7000 доларів США.

Чоловіків затримали. Згідно чинного законодавства їм загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, на Закарпатті іноземець з подругою за 10 000 доларів намагались переправити киянина до Словаччини.