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19 лютого 2025, 12:46

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який за 9000 доларів намагався переплисти крижану Тису

19 лютого 2025, 12:46
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фото: ДПСУ
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У Закарпатській області прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно потрапити в Румунію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що 27-річного жителя Івано-Франківської області сьогодні опівночі виявив прикордонний наряд відділу "Ділове" Мукачівського загону. Змерзлого та з порізаними руками чоловіка прикордонники знайшли на відстані 10 метрів до кордону.

За словами порушника, він мав намір незаконно потрапити до Румунії. Для цього він вирішив скористатися послугами "переправника", який за 9000 доларів пообіцяв допомогти з втечею. Точкою старту став берег річки Тиса. Чоловік намагався переплисти річку, але переоцінив свої сили і здався прикордонникам.

Нагадаємо, на Буковині біля кордону з Румунією затримали чоловіків у "плащах-невидимках".

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