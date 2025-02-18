На Закарпатті знайшли жінку, яка п'ять днів у легкому одязі блукала лісом
Зниклу п'ять днів тому 66-річну жительку Ужгорода знайшли 18 лютого у лісі поблизу села Глибоке. Жінку госпіталізували з переохолодженням.
Про це повідомили у Закарпатському обласному центрі екстреної меддопомоги, передає RegioNews.
Пошуки 66-річної ужгородки, яка зникла у районі дачного масиву с. Глибоке, тривали з 13 лютого. Медикам до пацієнтки довелося йти близько 1,5 км лісом у хащу.
У жінки діагностували переохолодження, вона марила, але перебувала при свідомості. На ній був легкий одяг. Жінку доставили до лікарні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники разом рятувальниками впродовж восьми годин шукали чоловіків, які заблукали у горах.
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