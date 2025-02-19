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19 лютого 2025, 14:59

На Закарпатті іноземець з подругою за 10 000 доларів намагались переправити киянина до Словаччини

19 лютого 2025, 14:59
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фото: ДПСУ
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Військовослужбовці відділу прикордонної служби «Великий Березний» та оперативники Чопського загону викрили спробу незаконного переправлення до Словаччини громадянина України призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Як стало відомо, схему організували 45-річний іноземець і його знайома – 47-річна жителька Харкова. Жінка займалась пошуком бажаючих незаконно перетнути кордон та організовувала їхнє прибуття на Закарпаття. Далі "клієнтами" займався іноземець.

Одним з таких клієнтів став 30-річний киянин. Чоловік заплатив за "послуги" 10 000 доларів США і мав перетнути кордон у районі населеного пункту Великий Березний.

Іноземець заздалегідь вбрався у військову форму та намагався ввести прикордонників в оману, вдаючи з себе військового журналіста. Щоб відвернути увагу правоохоронців від "клієнта", на переднє пасажирське місце сіла жінка.

Незважаючи на "якісну легенду", переправників викрили та разом з "клієнтом" затримали.

Нагадаємо, у Львівській області викрили ділків, які організували схему переправлення чоловіків за кордон.

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