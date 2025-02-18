На Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися лісом пробратися до Словаччини

фото: ДПСУ

Прикордонники Чопського загону затримали двох закарпатців, які намагалися втекти за кордон, та їхнього родича, який доставив їх у прикордонну зону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Двох невідомих, які рухалися в напрямку державного кордону, виявили на ділянці відповідальності відділення "Оноківці" Чопського загону. Коли чоловіки помітили прикордонників, вони намагалися втекти і сховатися у лісі. Порушників вистежили за допомогою безпілотника і затримали.

Один із затриманих був організатором незаконного переправлення осіб через українсько-словацький кордон. Разом з собою прихопив родича, який також планував втекти з України.

Згодом в Ужгороді співробітники оперативно-розшукового підрозділу зупинили автомобіль, яким порушників доставили у прикордонну зону.

Порушникам доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон.