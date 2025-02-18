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18 лютого 2025, 10:39

На Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися лісом пробратися до Словаччини

18 лютого 2025, 10:39
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фото: ДПСУ
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Прикордонники Чопського загону затримали двох закарпатців, які намагалися втекти за кордон, та їхнього родича, який доставив їх у прикордонну зону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Двох невідомих, які рухалися в напрямку державного кордону, виявили на ділянці відповідальності відділення "Оноківці" Чопського загону. Коли чоловіки помітили прикордонників, вони намагалися втекти і сховатися у лісі. Порушників вистежили за допомогою безпілотника і затримали.

Один із затриманих був організатором незаконного переправлення осіб через українсько-словацький кордон. Разом з собою прихопив родича, який також планував втекти з України.

Згодом в Ужгороді співробітники оперативно-розшукового підрозділу зупинили автомобіль, яким порушників доставили у прикордонну зону.

Порушникам доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон.

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