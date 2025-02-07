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07 лютого 2025, 15:16

Групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: злочинці сядуть на 6 років

07 лютого 2025, 15:16
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фото з відкритих джерел
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Воловецький районний суд Закарпатської області виніс вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки

Про це повідомила юридична компанія "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої, передає RegioNews.

Суд призначив кожному обвинуваченому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув 300 тисяч гривень з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували.

Обвинувачених взяли під варту просто в судовій залі.

Що відомо про резонансну справу?

У серпні 2021 року в Мукачівському районі на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину. Хлопці зняли це на відео та розповсюдили учням школи.

Суд призначив їм іспитовий термін на два роки. Підліткам не інкримінували статті 152 Кримінального кодексу (зґвалтування), яка передбачає суворіше покарання. Суд аргументував таке рішення пом’якшувальними обставинами: відсутністю судимості, хорошими характеристиками та частковим відшкодуванням потерпілій.

Після скандалу прокуратура оскаржила судовий вирок щодо сексуального насильства над неповнолітньою дівчиною у Закарпатті.

Згодом, цю справу під свій контроль взяв Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Вже в жовтні 2024 року справа набрала ще більшого розголосу, адже як стало відомо із соцмереж двоє юнаків віком 18 років, які є підозрюваними у цій справі, хотіли мобілізуватись через Обухівський ТЦК, аби уникнути покарання.

На це відреагували в Міноборони та заявили, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України.

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