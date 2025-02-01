Фото: ДБР

За свою помощь он взял 21 тысячу евро

Об этом сообщают в ДБР, передает RegioNews.

Чиновник кинологического центра предложил жителю Львовской области перевести его через государственную границу. За свою "услугу" он попросил 21 тысячу евро. При этом он обещал помочь в выезде знакомым "клиента".

"По плану клиент должен был отправиться в город Чоп на Закарпатье, а уже там получить инструкции, как перейти границу за пределами пунктов пропуска. Однако осуществить переправку организатор не успел - ДБР задержало военнослужащего после передачи денег за услугу", - сообщили правоохранители.

Теперь должностного лица обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Теперь он может получить наказание в виде лишения свободы до 9 лет.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили пенсионерок, которые организовали бизнес на уклонянтах . Они продавали мужчинам поддельные документы, делая их моряками, чтобы те могли скрыться за границу. За свои "услуги" женщины брали 6 тысяч долларов.

Также сообщалось, что на Буковине задержали мужчину, который на своем автомобиле ехал к границе с уклонителями . Он обещал им показать путь для пересечения границы. С каждого "клиента" он взял более 6 тысяч евро.