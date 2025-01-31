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31 января 2025, 15:50

На Закарпатье осудили мужчину, который выманил более 10 000 долларов у жены пропавшего без вести военного

31 января 2025, 15:50
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фото: freepik.com
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За присвоение денег у жены пропавшего военного жителя Закарпатской области назначили почти 7 лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом сообщает ZAXID.NET.

Правоохранители установили, что весной 2023 злоумышленник познакомился с потерпевшей, которая рассказала об исчезновении своего мужа на войне. Житель региона предложил помочь в поисках и в течение нескольких месяцев брал деньги за свои услуги. В общей сложности он выманил у женщины 10,5 тыс. долларов.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, согласился компенсировать потерпевшему нанесенный ущерб и попросил строго его не наказывать. Потерпевшая просила назначить обвиняемому максимальную меру наказания.

Жителя Закарпатья признали виновным в мошенничестве и назначили ему 6 лет и 8 месяцев заключения.

Напомним, на Прикарпатье спасатели нашли туриста из Запорожья, заблудившегося в Карпатах. Он сам обратился за помощью к спасателям.

Как сообщалось, в Тернопольской области эксработник ТЦК продавал фальшивые повестки мужчинам, которые не желали служить в армии.

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