Закривавлені, але живі: шестеро чоловіків планували перепливати Тису
На Закарпатті 26 січня прикордонники затримали на березі Тиси шістьох чоловіків
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Чоловіки вирішили діяти вночі, сподіваючись, що так їх не помітять прикордонники. Про небезпеку зимового перепливання незнайомої водойми в темряві – воліли не думати.
Чотирьох осіб зафіксували прилади дистанційного моніторингу кордону з Угорщиною. Прикордонники затримали їх одразу після того, як ті перелізли через загороджувальний паркан. Троє з чоловіків отримали порізи рук на колючому дроті й потребували допомоги.
Затримані – жител Черкащини. У Тису збиралися лізти на виконання вказівок переправників, які запевнили, що річка мілка й абсолютно безпечна. За такі обіцянки чоловіки віддали ділкам "аванс" по 2500 доларів за кожного. Кінцеву ціну за послуги їм повинні були повідомити у випадку успішного перепливання водойми, з якої від початку повномасштабного вторгнення витягли 44 потопельники.
Ще два відчайдухи – закарпатець та житель Херсонщини, самотужки склали маршрут незаконного перетинання кордону з України в Румунію через Тису. Прикордонники затримали спритників на околиці села Луг, за 30 метрів до кордону.
Стосовно затриманих склали відповідні адмінпротоколи, справи скерували до суду.
Нагадаємо, раніше у Карпатах знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії. Вони три дні блукали горами й ледь не замерзли.