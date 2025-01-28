фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловіки вирішили діяти вночі, сподіваючись, що так їх не помітять прикордонники. Про небезпеку зимового перепливання незнайомої водойми в темряві – воліли не думати.

Чотирьох осіб зафіксували прилади дистанційного моніторингу кордону з Угорщиною. Прикордонники затримали їх одразу після того, як ті перелізли через загороджувальний паркан. Троє з чоловіків отримали порізи рук на колючому дроті й потребували допомоги.

Затримані – жител Черкащини. У Тису збиралися лізти на виконання вказівок переправників, які запевнили, що річка мілка й абсолютно безпечна. За такі обіцянки чоловіки віддали ділкам "аванс" по 2500 доларів за кожного. Кінцеву ціну за послуги їм повинні були повідомити у випадку успішного перепливання водойми, з якої від початку повномасштабного вторгнення витягли 44 потопельники.

Ще два відчайдухи – закарпатець та житель Херсонщини, самотужки склали маршрут незаконного перетинання кордону з України в Румунію через Тису. Прикордонники затримали спритників на околиці села Луг, за 30 метрів до кордону.

Стосовно затриманих склали відповідні адмінпротоколи, справи скерували до суду.

Нагадаємо, раніше у Карпатах знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії. Вони три дні блукали горами й ледь не замерзли.