Из Германии экстрадировали закарпатца, который забил до смерти мужчину

фото: прокуратура

Германия экстрадировала в Украину 33-летнего жителя Закарпатской области, подозреваемого в нападении и избиении мужчины до смерти в селе Порошково. Преступление произошло в 2023 году

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает RegioNews.

По информации ведомства, мужчина в Германии скрывался от следствия. Его передали украинским правоохранителям на международном пункте пропуска "Краковец-Корчева".

В прокуратуре также рассказали подробности преступления. По данным следствия, фигурант в составе группы местных жителей ворвался в дом своего односельчанина. Нападавшие с деревянными палками начали крушить имущество в доме. Затем они нанесли десятки ударов по телу и голове хозяину дома. Он скончался в больнице в результате полученных травм.

Мужчине грозит от семи до десяти лет заключения.

Напомним, 13 января во Львове жители дома по улице Тершаковцев сообщили полицию о том, что в одной из квартир обнаружили тело 76-летней владелицы. Правоохранители задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве.