13:56  24 января
В Украине пополнили список запрещенных российских сайтов с пиратскими фильмами
05:39  24 января
В Одессе рэкетиры "выбивали" несуществующий долг с военнослужащего ВСУ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
24 января 2025, 18:38

Из Германии экстрадировали закарпатца, который забил до смерти мужчину

24 января 2025, 18:38
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Германия экстрадировала в Украину 33-летнего жителя Закарпатской области, подозреваемого в нападении и избиении мужчины до смерти в селе Порошково. Преступление произошло в 2023 году

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает RegioNews.

По информации ведомства, мужчина в Германии скрывался от следствия. Его передали украинским правоохранителям на международном пункте пропуска "Краковец-Корчева".

В прокуратуре также рассказали подробности преступления. По данным следствия, фигурант в составе группы местных жителей ворвался в дом своего односельчанина. Нападавшие с деревянными палками начали крушить имущество в доме. Затем они нанесли десятки ударов по телу и голове хозяину дома. Он скончался в больнице в результате полученных травм.

Мужчине грозит от семи до десяти лет заключения.

Напомним, 13 января во Львове жители дома по улице Тершаковцев сообщили полицию о том, что в одной из квартир обнаружили тело 76-летней владелицы. Правоохранители задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве.

криминал убийство экстрадиция Закарпатье Избиение
Задушил и попытался выдать все за самоубийство: в Николаевской области мужчины будут судить за убийство матери
24 января 2025, 01:10
На Закарпатье разоблачили дельцов, которые переправляли в Румынию троих уклонистов
23 января 2025, 07:10
На Волыни будут судить священника УПЦ МП, избившего сестру погибшего воина
22 января 2025, 05:41
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
На Черниговщине пьяная водительница протаранила кучу дров
24 января 2025, 19:34
Хищение на закупках для Укрзализныци: депутату Виктору Бондарю назначили залог 100 млн
24 января 2025, 18:49
Мэр Ирпеня взят под стражу с возможностью залога в 30 млн грн
24 января 2025, 18:34
В Киевской области мужчины платили 40 тысяч грн за статус "ограниченно годный"
24 января 2025, 17:59
В 2025 году в приложении "Дия" появится еще 10 новых услуг
24 января 2025, 17:54
Харьков оказался под массированной атакой российских БпЛА
24 января 2025, 17:50
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
24 января 2025, 17:41
Исследование показало, как часто украинцы пользуются Интернетом
24 января 2025, 17:38
Оккупанты атаковали дроном пригород Херсона: пострадали гражданские
24 января 2025, 17:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »