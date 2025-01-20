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20 січня 2025, 17:34

На Одещині болгарин виготовляв іноземні паспорти за 10 тисяч доларів для виїзду чоловіків за кордон

20 січня 2025, 17:34
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фото: ДПСУ
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В Одеській області ліквідували схему переправлення чоловіків призовного віку через українсько-молдовський кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Громадянин Болгарії разом зі своїми поплічниками організував схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Свої послуги ділки оцінювали у понад 10 тисяч доларів, за які виготовляли "клієнтам" фальшиві паспорти іноземної держави, що надавало можливість без особливих труднощів проїхати через транзитну ділянку траси "Одеса-Рені" та блок-пости, а також доставку до державного кордону.

Організатора затримали поблизу міста Болград, коли той саме здійснював перевезення свого "клієнта" до кордону мікроавтобусом Mersedes Viano.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Вилучена готівка в сумі майже 10 тисяч доларів, мікроавтобус, мобільний телефон та документи.

Іноземцю оголосили підозру. Продовжується збір доказової бази щодо спільників фігуранта.

Нагадаємо, раніше працівники Нацполіції викрили ще десятки схем для ухилення від мобілізації у 19 регіонах. Були проведені 270 обшуків.

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