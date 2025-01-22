Трьох мешканців Запорізької області затримали на кордоні з Румунією за допомогою БпЛА

фото: ДПСУ

На гірській ділянці державного кордону прикордонний патруль зупинив трьох чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Румунії. Рух зловмисників зафіксував БпЛА

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Почувши звук дрона, порушники, одягнені в камуфляж, причаїлися за деревами, щоб сховатися. Однак оператор БпЛА вивів прикордонний наряд прямо до нелегальних туристів, де їх і затримали.

З’ясувалося, що всі затримані — мешканці Запорізької області віком 28, 34 та 37 років.

Стосовно трьох чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали на річковій ділянці трьох чоловіків, які збирались потрапити за кордон через Тису.