На Закарпатье из-за солнечных панелей загорелся жилой дом
В ночь на 21 января в селе Выдричка на Закарпатье возник пожар в жилом доме из-за солнечных панелей, которые были размещены на крыше. Дом получил серьезные повреждения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области.
Как рассказали в спасательном ведомстве, владелец дома увидел, что из солнечных панелей на крыше идут искры. Из-за этого возникло возгорание. Пламя быстро распространилось по всей кровле.
Пожарные в течение двух часов занимались ликвидацией возгорания.
Огнем были уничтожены вещи домашнего обихода, кровля дома на площади 120 квадратных метров, а также крыша двора на площади 10 кв. м.
Напомним, недавно в Черновцах горел автомобиль, в котором находились отец с ребенком.
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