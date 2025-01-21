На Закарпатье из-за солнечных панелей загорелся жилой дом

фото: ГСЧС

В ночь на 21 января в селе Выдричка на Закарпатье возник пожар в жилом доме из-за солнечных панелей, которые были размещены на крыше. Дом получил серьезные повреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области.

Как рассказали в спасательном ведомстве, владелец дома увидел, что из солнечных панелей на крыше идут искры. Из-за этого возникло возгорание. Пламя быстро распространилось по всей кровле.

Пожарные в течение двух часов занимались ликвидацией возгорания.

Огнем были уничтожены вещи домашнего обихода, кровля дома на площади 120 квадратных метров, а также крыша двора на площади 10 кв. м.

Напомним, недавно в Черновцах горел автомобиль, в котором находились отец с ребенком.