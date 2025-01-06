У горах на Закарпатті відшукали тіло загиблого туриста

фото: ДСНС

Рятувальники 5 січня завершили пошукові роботи в горах Рахівського району, які розпочалися в суботу ввечері

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

О 20:00 4 січня до рятувальників звернувся турист з Вінниці, який заблукав поблизу гори Стіг. Після опівночі його відшукали. 22-річний хлопець розповів рятувальникам, що подорожував разом із другом, якого залишив у лісу біля розпаленого вогнища, адже той не міг іти.

За вказаними орієнтирами чоловіка не знайшли. Вранці турист скинув приблизні координати, і за ними вже рятувальники знайшли тіло 33-річного мандрівника. Його транспортували вниз і передали правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали переправників через кордон, двоє "клієнтів" яких потонули у Тисі.