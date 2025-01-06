У горах на Закарпатті відшукали тіло загиблого туриста
Рятувальники 5 січня завершили пошукові роботи в горах Рахівського району, які розпочалися в суботу ввечері
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
О 20:00 4 січня до рятувальників звернувся турист з Вінниці, який заблукав поблизу гори Стіг. Після опівночі його відшукали. 22-річний хлопець розповів рятувальникам, що подорожував разом із другом, якого залишив у лісу біля розпаленого вогнища, адже той не міг іти.
За вказаними орієнтирами чоловіка не знайшли. Вранці турист скинув приблизні координати, і за ними вже рятувальники знайшли тіло 33-річного мандрівника. Його транспортували вниз і передали правоохоронцям.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали переправників через кордон, двоє "клієнтів" яких потонули у Тисі.
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