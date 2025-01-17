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17 січня 2025, 05:43

У Дніпрі та на Хмельниччині викрили чергові схеми уникнення від мобілізації

17 січня 2025, 05:43
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фото: прокуратура
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Правоохоронці викрили дві нові схеми ухилення від мобілізації, які організували мешканці Хмельниччини та Дніпра. Обом оголосили підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Житель Кам’янець-Подільського району, дізнавшись про бажання знайомого уникнути мобілізації, запропонував йому свої "послуги". Чоловік обіцяв вплинути на рішення службовців обласного ТЦК та СП і лікарів ВЛК, щоб забезпечити проходження медкомісії і залишити "клієнта" у тилових підрозділах ЗСУ, оминаючи зону бойових дій. За це він запросив 5000 доларів. Затримали 38-річного ділка під час отримання частини суми в 4000 доларів.

У Дніпрі колишній адміністратор сервісного центру МВС розробив більш масштабну схему ухилення від мобілізації. Він підшукував військовозобов’язаних через довірених осіб і пропонував вирішити питання з оновленням облікових даних, оформленням фіктивного бронювання чи виключенням із військового обліку.

За свої "послуги", які обіцяв здійснити через підроблені документи чи підкуп посадовців, він вимагав 5000 доларів. Чоловіка затримали під час отримання грошей. Під час обшуків у нього вилучили бланки, засоби зв’язку та копії військово-облікових документів інших осіб.

Обом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють причетність до схем інших осіб.

Нагадаємо, на Чернігівщині посадовець лікарні організував схему ухилення від служби. Лікарю-психіатру оголосили підозру.

Хмельницька область Дніпро ухилення від мобілізації мобілізація затримання ВЛК
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