Мешканка Дніпропетровщини згоріла живцем у власному будинку
Смертельна пожежа сталася вночі 7 січня в селі Весела Федорівка Нікопольського району. Тіло загиблої місцевої жительки виявили рятувальники
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.
Відомо, що на вулиці Новій загорівся приватний житловий будинок. Вогонь охопив площу 300 квадратних метрів. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу.
"Всередині палаючої оселі вогнеборці виявили обгоріле тіло загиблої жінки, 1965 року народження", — йдеться в повідомленні.
Компетентні органи встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 6 січня в селі Спаське Дніпровського району під час пожежі загинув чоловік.
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