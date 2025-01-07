З Євросоюзу до української в'язниці: на Закарпатті іноземець обкрадав місцевих підприємців

фото: поліція Закарпатської області

Перед українським судом постане громадянин однієї з країн ЄС, який крав майно у підприємців в Тячівського району Закарпатської області

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

Як інформують правоохоронці, у листопаді 2024 року співробітники Тячівського районного відділу поліції розкрили ряд майнових злочинів, скоєних на території району. Було встановлено, що до цього причетний 27-річний громадянин однієї з країн ЄС.

Метою його перебування на території України було власне збагачення за рахунок викрадених коштів у місцевих підприємців.

"Серед потерпілих від дій зловмисника – власники магазинів, кав’ярень та автозаправок. Фігуранта оперативники затримали одразу після пограбування останньої з цих локацій. У всіх випадках зловмисник виламував вхідні двері приміщень та викрадав готівку з каси", – розповіли в поліції.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування у цій справі та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду. Затриманому інкримінують замах на грабіж та крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років ув`язнення.

Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області іноземця, який переправляв чоловіків до Молдови, засудили до 8 років позбавлення волі.