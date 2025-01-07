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07 января 2025, 15:00

Из Евросоюза в украинскую тюрьму: на Закарпатье иностранец обворовывал местных предпринимателей

07 января 2025, 15:00
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фото: полиция Закарпатской области
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Перед украинским судом предстанет гражданин одной из стран ЕС, воровавший имущество у предпринимателей в Тячевском районе Закарпатской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, передает RegioNews .

Как информируют правоохранители, в ноябре 2024 года сотрудники Тячевского районного отдела полиции раскрыли ряд имущественных преступлений, совершенных на территории района. Было установлено, что в этом причастен 27-летний гражданин одной из стран ЕС.

Целью его пребывания на территории Украины было собственное обогащение за счет похищенных средств у местных предпринимателей.

"Среди пострадавших от действий злоумышленника – владельцы магазинов, кафе и автозаправок. Фигуранта оперативники задержали сразу после ограбления последней из этих локаций. Во всех случаях злоумышленник выламывал входную дверь помещений и похищал наличные из кассы", – рассказали в полиции.

Следователи завершили досудебное расследование по этому делу и сформировали обвинительный акт, который вместе с материалами уголовного производства направили для судебного разбирательства. Задержанному инкриминируют покушение на грабеж и кражи, совершенные в условиях военного положения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области иностранца, переправлявшего мужчин в Молдову, приговорили к 8 годам лишения свободы.

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